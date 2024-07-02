Россиянам посоветовали обновить бытовую технику для экономии электроэнергии

Чтобы сэкономить на коммунальных услугах, необходимо некоторые электроприборы заменить на энергосберегающие, а старую технику поменять на новую, рассказал эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук. Его слова приводит «ФедералПресс».

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Федорук порекомендовал россиянам, например, заменить лампы накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы. Также он отметил, что лучше избавиться от старых холодильников, стиральных машин и приобрести современные, так как они потребляют меньше электроэнергии.

Он отметил, что больше всего электричества расходуют такие нагревательные приборы как электрочайник, электроплита и обогреватели.

В России в ряде городов с 1 июля выросли цены на коммунальные услуги, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Бытовая техникаЖКХКоммунальные Услуги

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