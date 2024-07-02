Россиянам посоветовали обновить бытовую технику для экономии электроэнергии
Чтобы сэкономить на коммунальных услугах, необходимо некоторые электроприборы заменить на энергосберегающие, а старую технику поменять на новую, рассказал эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук. Его слова приводит «ФедералПресс».
Федорук порекомендовал россиянам, например, заменить лампы накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы. Также он отметил, что лучше избавиться от старых холодильников, стиральных машин и приобрести современные, так как они потребляют меньше электроэнергии.
Он отметил, что больше всего электричества расходуют такие нагревательные приборы как электрочайник, электроплита и обогреватели.
В России в ряде городов с 1 июля выросли цены на коммунальные услуги, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru