Россиянам рассказали, что можно считать переработкой

Романова подчеркнула, что ранний уход не делает сотрудника плохим, если все задачи выполнены.

«Сам по себе факт, что человек уходит с работы ровно в 18:00, не делает его плохим сотрудником. Если он выполняет поставленные задачи в срок, соблюдает договоренности и достигает нужного результата, нет смысла оценивать его работу по тому, сколько минут он провел в офисе. Важно не количество часов присутствия, а то, насколько эффективно человек использует свое рабочее время», – отмечает эксперт.

А если задерживаться просит сам работодатель, это уже можно рассматривать как сверхурочную работу.

«Совсем другая ситуация – когда задерживаться сотрудника регулярно просит руководитель. Здесь важно отличать обычное завершение текущей задачи от систематической работы за пределами установленного рабочего времени. Если сотрудник постоянно работает сверх установленной продолжительности рабочего дня, это уже может рассматриваться как сверхурочная работа и в предусмотренных законом случаях требует соответствующего оформления и оплаты. При этом единичная задержка на несколько минут и регулярная работа после окончания рабочего дня – не одно и то же. Если сотруднику постоянно ставят задачи, которые объективно невозможно выполнить в пределах рабочего времени, проблему стоит обсуждать не только на уровне личной эффективности, но и с точки зрения распределения нагрузки», - заключила она.

Требования о стрессоустойчивости и предупреждения о переработках не являются тревожным фактором в описании вакансий, так как это прежде всего честность с соискателем. Об этом НСН рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

