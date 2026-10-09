Россиянам рассказали, что можно считать переработкой
Полную компенсацию за переработку получают лишь 25% россиян, которые трудятся сверх установленного времени, заявила НСН Валентина Романова.
Регулярно с переработками сталкиваются 38% работающих россиян, однако время ухода из офиса само по себе не говорит ни о вовлеченности, ни о качестве работы, рассказала в беседе с НСН HR-директор Level Group Валентина Романова.
«Для многих сотрудников окончание рабочего дня – не всегда сигнал к тому, чтобы закрыть ноутбук и отправиться домой. Даже если все задачи выполнены, может возникать ощущение, что уходить первым неловко: начальник еще работает, коллеги остаются в офисе, а сам сотрудник боится показаться недостаточно вовлеченным. На практике время ухода само по себе не говорит о качестве работы. По данным опросов, 38% работающих россиян регулярно сталкиваются с переработками. В среднем дополнительная работа занимает около семи часов в неделю. При этом полную компенсацию за нее получают лишь 25% работников, которые трудятся сверх установленного времени», - отметила она.
Романова подчеркнула, что ранний уход не делает сотрудника плохим, если все задачи выполнены.
«Сам по себе факт, что человек уходит с работы ровно в 18:00, не делает его плохим сотрудником. Если он выполняет поставленные задачи в срок, соблюдает договоренности и достигает нужного результата, нет смысла оценивать его работу по тому, сколько минут он провел в офисе. Важно не количество часов присутствия, а то, насколько эффективно человек использует свое рабочее время», – отмечает эксперт.
А если задерживаться просит сам работодатель, это уже можно рассматривать как сверхурочную работу.
«Совсем другая ситуация – когда задерживаться сотрудника регулярно просит руководитель. Здесь важно отличать обычное завершение текущей задачи от систематической работы за пределами установленного рабочего времени. Если сотрудник постоянно работает сверх установленной продолжительности рабочего дня, это уже может рассматриваться как сверхурочная работа и в предусмотренных законом случаях требует соответствующего оформления и оплаты. При этом единичная задержка на несколько минут и регулярная работа после окончания рабочего дня – не одно и то же. Если сотруднику постоянно ставят задачи, которые объективно невозможно выполнить в пределах рабочего времени, проблему стоит обсуждать не только на уровне личной эффективности, но и с точки зрения распределения нагрузки», - заключила она.
Требования о стрессоустойчивости и предупреждения о переработках не являются тревожным фактором в описании вакансий, так как это прежде всего честность с соискателем. Об этом НСН рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.
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