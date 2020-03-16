Россиянам рассказал, как избежать «весенней» депрессии
Спорт, правильный сон и сбалансированное питание – всё это поможет предупредить сезонную депрессию. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», об этом рассказал заведующий психиатрическим отделением психиатрической больницы №4 Михаил Тимошин.
Специалист подчеркнул, что важную роль для хорошего самочувствия играет баланс серотонина. А для его производства организму нужны аминокислоты, особенно триптофан, а получить их можно только из белка. В частности, это вещество содержится в финиках, бананах, томатах, в молочных продуктах, орехах, мясе птицы и горьком шоколаде.
Кроме того, по словам Михаила Тимошина, сохранить бодрое настроение помогут прогулки на свежем воздухе, а также занятия спортом. Ежедневная зарядка, фитнес, йога, танцы – любая умеренная физическая активность позволит переключить внимание и снять психологическое напряжение. По словам Тимошина, не последнюю роль в профилактике весеннего обострения играет и ритм сна и бодрствования.
Ранее НСН писала, что россиянам рассказали, как избежать постновогодней депрессии. По словам члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича, это довольно распространённое явление. Его причины кроются в разочаровании в новогоднем чуде, отсутствии друзей и близких рядом. На плохом эмоциональном состоянии может также сказаться смена режима и ритма, от которого отвык организм.
Эффективным способом борьбы с депрессией в это время депутат назвал выстраивание рабочих планов и способов достижения результатов, сообщает АГН «Москва». Прилива новых сил дадут свежий воздух и физическая активность, занятия спортом. В свободное время и в выходные Менделевич призвал проводить больше времени в кругу родных и близких людей.
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