Россиянам рассказал, как избежать «весенней» депрессии

Спорт, правильный сон и сбалансированное питание – всё это поможет предупредить сезонную депрессию. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», об этом рассказал заведующий психиатрическим отделением психиатрической больницы №4 Михаил Тимошин.

Специалист подчеркнул, что важную роль для хорошего самочувствия играет баланс серотонина. А для его производства организму нужны аминокислоты, особенно триптофан, а получить их можно только из белка. В частности, это вещество содержится в финиках, бананах, томатах, в молочных продуктах, орехах, мясе птицы и горьком шоколаде.

Кроме того, по словам Михаила Тимошина, сохранить бодрое настроение помогут прогулки на свежем воздухе, а также занятия спортом. Ежедневная зарядка, фитнес, йога, танцы – любая умеренная физическая активность позволит переключить внимание и снять психологическое напряжение. По словам Тимошина, не последнюю роль в профилактике весеннего обострения играет и ритм сна и бодрствования.