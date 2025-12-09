Россиянам раскрыли секреты идеального новогоднего холодца
Чтобы приготовить идеальный холодец следует использовать мясо с хрящами и костями. Об этом «Газете.Ru» заявил доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.
По его словам, бульон для холодца лучше всего варить из свиных ножек и говяжьих хвостов, которые содержат много коллагена и желатина, придающих блюду плотную текстуру. От телятины или цыпленка, равно как и от мяса, которое долго хранилось, лучше отказаться.
Эксперт подчеркнул, что идеальный холодец — это баланс. Необходимо, в частности, соблюсти верную пропорцию ингридиентов - на одну часть мяса брать две части воды.
«Томить мясо надо на медленном огне 5-6 часов и оставить для застывания минимум на 8 часов. Остывать блюдо должно постепенно: сначала при комнатной температуре», — рассказал Быстров.
Ранее клинический нутрициолог Ирина Селиванова заявила «Радиоточке НСН», что для встречи года Огненной Лошади на стол будет уместно и полезно подать запечённые яркие овощи, сбалансировав их птицей или красной рыбой.
