Россиянам раскрыли секреты идеального новогоднего холодца

По его словам, бульон для холодца лучше всего варить из свиных ножек и говяжьих хвостов, которые содержат много коллагена и желатина, придающих блюду плотную текстуру. От телятины или цыпленка, равно как и от мяса, которое долго хранилось, лучше отказаться.

Эксперт подчеркнул, что идеальный холодец — это баланс. Необходимо, в частности, соблюсти верную пропорцию ингридиентов - на одну часть мяса брать две части воды.

«Томить мясо надо на медленном огне 5-6 часов и оставить для застывания минимум на 8 часов. Остывать блюдо должно постепенно: сначала при комнатной температуре», — рассказал Быстров.

Ранее клинический нутрициолог Ирина Селиванова заявила «Радиоточке НСН», что для встречи года Огненной Лошади на стол будет уместно и полезно подать запечённые яркие овощи, сбалансировав их птицей или красной рыбой.

