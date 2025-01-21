Россиян призвали не переводить деньги своим знакомым
Не следует переводить деньги даже своим знакомым, только если об этом не было договоренности при личной встрече, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит aif.ru.
Такой совет Балынин дал россиянам, чтобы защититься от мошенничества.
Эксперт отметил, что сейчас мошенники уже умеют использовать искусственный интеллект и подделывать фото и в отдельных случаях даже видеоизображения. В связи с этим, не стоит переводить деньги даже знакомым.
Также он призвал россиян никому не отправлять фото своей банковской карты, не сообщать код из сообщений от банков и госуслуг, а также ни в коем случае не открывать незнакомые ссылки, которые приходят по почте или в мессенджерах.
Ранее стало известно, что с конца декабря 2024 года стала распространяться новая разновидность кибермошенничества – жертвами становятся родители первокурсников, которых мошенники обманывают по звонку через WhatsApp, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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