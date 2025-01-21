Россиян призвали не переводить деньги своим знакомым

Не следует переводить деньги даже своим знакомым, только если об этом не было договоренности при личной встрече, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит aif.ru.

Такой совет Балынин дал россиянам, чтобы защититься от мошенничества.

Эксперт отметил, что сейчас мошенники уже умеют использовать искусственный интеллект и подделывать фото и в отдельных случаях даже видеоизображения. В связи с этим, не стоит переводить деньги даже знакомым.