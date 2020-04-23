Россиянам предсказали исчезновение чекушек
Крепкие алкогольные напитки в бутылках менее 0,5 л. могут исчезнуть с российских прилавков. Об этом сообщает «Коммерсантъ», подчеркивая, что это может произойти из-за введения нового стандарта розлива – он вступает в силу с 1 июля 2020 года. Согласно ему, ГОСТ исключает возможность разливать крепкий алкоголь в емкости объемом 250 и 375 мл.
При этом источник подчеркивает, что у ряда компаний на долю такой продукции приходится половина от общего объема производства.
Ранее НСН писала, что за первую неделю обязательной самоизоляции темпы роста продаж игристых вин в России стали снижаться, а водки, напротив, расти. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные исследования, представленного компанией Nielsen. Стало известно, что в период с 30 марта по 5 апреля продаж игристых вин упали на 4%. В то время, как продажи водки за первую неделю самоизоляции выросли на 34%.
Кроме того, сообщается, что в России на четверть увеличился спрос на пиво. При этом динамика продаж виски за тот же период снизилась на 5%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru