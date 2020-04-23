Россиянам предсказали исчезновение чекушек

Крепкие алкогольные напитки в бутылках менее 0,5 л. могут исчезнуть с российских прилавков. Об этом сообщает «Коммерсантъ», подчеркивая, что это может произойти из-за введения нового стандарта розлива – он вступает в силу с 1 июля 2020 года. Согласно ему, ГОСТ исключает возможность разливать крепкий алкоголь в емкости объемом 250 и 375 мл.

При этом источник подчеркивает, что у ряда компаний на долю такой продукции приходится половина от общего объема производства.