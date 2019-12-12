Россиянам предложили доплачивать за жизнь в России
Экс-полпред президента РФ в УрФО, председатель движения «В защиту человека труда» Игорь Холманских предложил установить для граждан России безусловный базовый доход. Такое заявление он сделал в Общественной палате РФ в ходе пленарного заседания международной конференции «От неравенства к справедливости. Мировой опыт и решения для России», пишет Ura.ru.
По словам Холманских, сегодня средний размер российских зарплат является раздражающим фактором для большинства граждан. «Это вызывает негативную реакцию граждан, большая часть которых не видит этих денег в своих кошельках. Мы оказались в ситуации, когда средняя заработная плата — фактор социальной нестабильности, который вызывает раздражение», — пояснил Холманских.
При этом он отметил, что введения этой инициативы не стоит ожидать в ближайшее время, так как непонятно, как скоро государство сможет найти деньги на ее воплощение.
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