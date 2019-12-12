Россиянам предложили доплачивать за жизнь в России

По словам Холманских, сегодня средний размер российских зарплат является раздражающим фактором для большинства граждан. «Это вызывает негативную реакцию граждан, большая часть которых не видит этих денег в своих кошельках. Мы оказались в ситуации, когда средняя заработная плата — фактор социальной нестабильности, который вызывает раздражение», — пояснил Холманских.

При этом он отметил, что введения этой инициативы не стоит ожидать в ближайшее время, так как непонятно, как скоро государство сможет найти деньги на ее воплощение.



