Россиянам предложили давать ипотеку на курортах под 2,7%
Министерство сельского хозяйства Краснодарского края выступило с инициативой о предоставлении россиянам льготных ипотечных кредитов под 2,7% годовых в курортных поселениях региона, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.
В свою очередь в Минсельхозе России отметили, что старт программы сельской ипотеки запланирован на март текущего года, а до 23 февраля банки могли отправлять заявки на свое участие в программе.
Льготная ипотека будет предоставляться в сельских территориях и поселках городского типа, рабочих поселках, не входящие в состав городских округов, и в малых городах с численностью населения до 30 тысяч человек.
При этом действие программы не будет распространяться на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.
В Краснодарском же крае льготная ипотека будет доступна в 1687 населенных пунктах,в том числе в курортных зонах, отмечает Ura.ru
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