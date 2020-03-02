Россиянам предложили давать ипотеку на курортах под 2,7%

Министерство сельского хозяйства Краснодарского края выступило с инициативой о предоставлении россиянам льготных ипотечных кредитов под 2,7% годовых в курортных поселениях региона, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

В свою очередь в Минсельхозе России отметили, что старт программы сельской ипотеки запланирован на март текущего года, а до 23 февраля банки могли отправлять заявки на свое участие в программе.