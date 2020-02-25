Минфин рассчитывает на ставку по ипотеке ниже 8% к концу 2020 года
Ставка по ипотеке в России может опуститься к концу 2020 года ниже 8%. Так считает замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его мнению, это случится даже в том случае, если ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне, сообщает телеканал «360».
По словам замминистра, Минфин в ближайшие дни представит правительству доклад о мерах, которые помогут снижению ипотечных ставок. Моисеев отметил, что если эти меры будут реализованы, то выполнить поручение президента РФ Владимира Путина о достижении уровня средней ставки по ипотеке ниже 8% к 2024 году, удастся значительно быстрее.
13 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ипотечные ставки в стране на уровне 9 процентов не способны улучшить жилищные условия россиян. В ответ на это президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН обвинил в высоких ставках на жилищные кредиты Центробанк.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на север Италии
- Минфин рассчитывает на ставку по ипотеке ниже 8% к концу 2020 года
- В Рабочей группе заявили, что преамбула Конституции останется без изменений
- Российский полицейский рассказал, откуда у его семьи 22 квартиры
- Белоруссию устроила компенсация в $15 за баррель «грязной» нефти