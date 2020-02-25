Минфин рассчитывает на ставку по ипотеке ниже 8% к концу 2020 года

Ставка по ипотеке в России может опуститься к концу 2020 года ниже 8%. Так считает замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его мнению, это случится даже в том случае, если ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне, сообщает телеканал «360».

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По словам замминистра, Минфин в ближайшие дни представит правительству доклад о мерах, которые помогут снижению ипотечных ставок. Моисеев отметил, что если эти меры будут реализованы, то выполнить поручение президента РФ Владимира Путина о достижении уровня средней ставки по ипотеке ниже 8% к 2024 году, удастся значительно быстрее.

13 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ипотечные ставки в стране на уровне 9 процентов не способны улучшить жилищные условия россиян. В ответ на это президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН обвинил в высоких ставках на жилищные кредиты Центробанк.

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ФОТО: pixabay.com
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