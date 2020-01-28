Россиянам посулили рост благосостояния благодаря изменению Конституции

Результатом внесения поправок в Конституцию РФ станет повышение уровня благосостояния россиян с низким уровнем дохода. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по вопросам изменения основного закона страны Андрей Клишас, передает РИА Новости.

По его словам, главный запрос общества как раз касается необходимости улучшить ситуацию социально незащищенных категорий граждан. Как пояснил Клишас, для этого в Конституции будут закреплены гарантии минимального размера оплаты труда выше прожиточного минимума, а также индексации социальных выплат.

Ранее в рабочей группе заявили, что новая редакция Конституции гарантирует индексацию пенсий и её регулярность. При этом по категориям получателей (например, работающие пенсионеры) условия индексации детализироваться не будут. Уточнения, вероятно, появятся в специальном федеральном законе, к которому сделают отсылку в Конституции.

