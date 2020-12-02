В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам мигалки и парковку на тротуаре

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский направил письмо с перечнем изменений в ПДД главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову. Депутат предлагает для безопасности мотоциклистов разрешить им парковаться на тротуаре и использовать проблесковые маячки, а также ввести дополнительную стоп-линию на перекрестке, пишет «Парламентская газета».

Парламентарий отмечает, что разработал предложение совместно с депутатами «Единой России» в рамках проекта «Безопасные дороги».

Афонский подчеркнул, что предложение об использовании проблесковых маячков мотоциклистами выдвинуто на межведомственное обсуждение, так как они используются на спецтранспорте. Согласно документу, мотоциклисты смогут использовать мерцающие ходовые огни на загородных трассах, автомагистралях и дорогах с разрешенной скоростью более 80 километров в час.