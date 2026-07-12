Китайцы стали менять электромобили чаще, чем мобильные телефоны

Авторы исследования подчеркивают, что стремительное развитие технологий в сфере аккумуляторов, электродвигателей и бортовой электроники приводит к быстрому моральному устареванию техники. Электромобили, выпущенные всего два-три года назад уже заметно уступают современным моделям по запасу хода и скорости зарядки, что вынуждает автовладельцев чаще их обновлять.

Дополнительным фактором, стимулирующим покупку новых машин, является быстрая потеря стоимости. Всего через три года эксплуатации электромобиль сохраняет лишь около 43% от своей первоначальной цены.

Как отмечают Bloomberg и 21st Century Business Herald, цикл смены электромобилей в Поднебесной оказался даже короче, чем период обновления мобильных телефонов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что китайские автобренды Geely и Changan по итогам 2025 года получили в России совокупный убыток в 15,68 млрд рублей.