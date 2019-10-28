Россиянам посоветовали не связываться с китайским неликвидом
Автомобильный эксперт рассказал, какие автомобили могут доставить проблемы при продаже на вторичном рынке.
Названы автомобили, с которыми могут возникнуть проблемы при продаже на вторичном рынке. По данным экспертов портала «Авторамблер» самым неликвидным автомобилем в этой категории является кроссовер Volkswagen Tiguan с бензиновым турбированным двигателем 1.4 TSI, который не внушаетдоверия российским автомобилистам. Также в список попали Skoda Yeti, Nissan Qashqai и Nissan Terrano.
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН поспорил с такими данными.
«По-моему они взяли всё с потолка. На самом деле как раз автомобили немецких компаний в первую очередь наиболее ликвидны на столичном рынке. Потому что у них слава достаточно надёжных и долгоиграющих машин. Если посмотреть на рынок первичный, то там всё видно. Те автомобили, которые хорошо продаются на первичном рынке, хорошо уйдут и на вторичном. Потому что многие их как раз и покупают, чтобы поездить на ней пять лет без проблем, а потом также без проблем её продать», - рассказал Моржаретто
По его словам, проблемы при продаже на вторичке могут возникнуть в первую очередь с китайскими автомобилями.
«На вторичном рынке у нас есть большие проблемы с китайскими автомобилями. Даже при том, что они становятся всё лучше и лучше по качеству, у них нет имиджа, нет истории. Поэтому на вторичном рынке продать автомобиль достаточно сложно. Так же есть проблема с автомобилями, которые продавались совсем в небольших количествах. Там проблема другого порядка, не хватает автозапчастей. Их просто не ввозят», - добавил эксперт.
Напомним, ранее Минпромторг РФ предложил повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. В легковом сегменте ставка в среднем вырастет на 80% и на 110%. Минимальная индексация затронет машины с двигателем объемом меньше 1 л — около 46%. Сильнее же всего ставка вырастет для автомобилей с двигателем более 3,5 л — на 145%.
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