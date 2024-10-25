Россиянам посоветовали не селиться в номерах на первом этаже и без глазка

Она отметила, что самыми безопасными считаются номера на средних этажах с 3-го по 6-й, так как находятся не высоко и удобны для эвакуации в экстренной ситуации.

Сорк также порекомендовала тщательно изучить, где находятся пожарные выходы, есть ли охрана и глазок на двери номера.

Ранее стало известно, что темпы бронирований российскими туристами отелей по стране на период с 1 по 10 ноября выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

