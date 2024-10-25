Россиянам посоветовали не селиться в номерах на первом этаже и без глазка
По соображениям безопасности не стоит селиться в отельных номерах на первом этаже, так туда легко попасть злоумышленникам, заявила юрист Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Диана Сорк. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она отметила, что самыми безопасными считаются номера на средних этажах с 3-го по 6-й, так как находятся не высоко и удобны для эвакуации в экстренной ситуации.
Сорк также порекомендовала тщательно изучить, где находятся пожарные выходы, есть ли охрана и глазок на двери номера.
Ранее стало известно, что темпы бронирований российскими туристами отелей по стране на период с 1 по 10 ноября выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru