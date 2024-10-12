Ефимов: Семь гостиниц построят в Москве в рамках проектов КРТ

Назначенные столичными властями операторы и инвесторы занимаются реализацией 93 проектов комплексного развития территорий (КРТ), из которых семь предусматривают возведение гостиниц. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город развивает гостиничную инфраструктуру и увеличивает номерной фонд в том числе по программе комплексного развития территорий. Из 93 проектов редевелопмента, реализуемых инвесторами и операторами КРТ, семь предполагают строительство гостиниц. Площадки расположены на северо-востоке, юге и юго-востоке столицы. Общая площадь отелей превысит 227 тысяч квадратных метров, а вместимость будет варьироваться от 300 до тысячи номеров», — отметил вице-мэр.

Гостиницы построят в районах Свиблово, Ростокино, Нижегородский, Нагорный, Лефортово, Даниловский, Бутырский и Марьина Роща. Точные характеристики станут известны после утверждения и подготовки проектов.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, одна из наиболее крупных гостиниц появится на Дербеневской улице (Даниловский район) в будущем жилом квартале, который построят в течение семи лет, на земельном участке площадью 9,37 га. Площадь отеля с физкультурно-оздоровительном комплексом на тысяч номеров не превысит 51 тысячи «квадратов», отметил он.

О позитивном влиянии развития гостиничной инфраструктуры на экономику Москвы заявил председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов. По его словам, сейчас в Москве работают порядка 2000 гостиниц, причем их число постоянно растет — только в 2024 году открылись еще пять. Жители столицы могут не только насладиться качественным отдыхом, но также туристическая инфраструктура оказывает для города существенный экономический эффект. Благодаря реализации КРТ инвесторы получают новые возможности, а инвестиционная привлекательность проектов повышается.

Сегодня по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

