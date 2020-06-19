Россиянам посоветовали брать пример с китайцев в путешествиях на личном авто


Более 40 процентов россиян, которые планируют отпуск этим летом, решили путешествовать на личном автомобиле. Это следует из результатов опроса «Авито Авто».

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в эфире НСН рассказал, что в Китае многие стали путешествовать на личном автомобиле вместе с гидом.

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«Лично у нас такой статистики нет. Но, да, действительно, количество тех, кто теперь будет путешествовать на личном автомобиле, скорее всего, увеличится. Я знаю, что в Китае они сажают в машину даже гида и путешествуют с ним на личном авто, таким образом обеспечивая безопасность своей семьи. Не знаю, просят ли они справку у гида, но информация о таких поездках есть. Какое количество россиян этим воспользуются, точно сказать нельзя», – прокомментировал он.

Ранее туроператор в эфире НСН спрогнозировал открытие границ для россиян в июле

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ФОТО: pixabay.com
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