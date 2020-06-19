Россиянам посоветовали брать пример с китайцев в путешествиях на личном авто

Более 40 процентов россиян, которые планируют отпуск этим летом, решили путешествовать на личном автомобиле. Это следует из результатов опроса «Авито Авто».

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в эфире НСН рассказал, что в Китае многие стали путешествовать на личном автомобиле вместе с гидом.