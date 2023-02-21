Россиянам порекомендовали подарки для защитниц Отечества на 23 Февраля

Россиян призвали поздравить с Днём защитника Отечества не только представителей так называемого сильного пола, но и слабого. Речь о тех женщинах, которые проходят службу в армии РФ.

Отдают долг родине в вооруженных силах сегодня немало дам, которых даже не хочется называть слабым полом, отметила в комментарии изданию «Вечерняя Москва» психолог Наталья Наумова. По её оценке, таким женщинам присущи твёрдый характер, сила духа и повышенная энергичность.

Соцопрос: мужчинам не нужны подарки на 23 февраля

Несмотря на такие характеристики, они все равно остаются женщинами и требуют к себе повышенного внимания, отметила психолог.

Она советует не «изобретать велосипед» в плане выбора подарка и предпочесть такой же вариант, как на 8 Марта. Это: цветы, сладости, сертификат на косметологические процедуры, парфюмерия.

По словам Натальи Наумовой, важно учесть интересы и предпочтения защитницы Отечества, чтобы не разочаровать её. Наконец, можно просто пригласить её в ресторан.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ЖенщиныПодарки23 Февраля
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры