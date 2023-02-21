Россиянам порекомендовали подарки для защитниц Отечества на 23 Февраля
Россиян призвали поздравить с Днём защитника Отечества не только представителей так называемого сильного пола, но и слабого. Речь о тех женщинах, которые проходят службу в армии РФ.
Отдают долг родине в вооруженных силах сегодня немало дам, которых даже не хочется называть слабым полом, отметила в комментарии изданию «Вечерняя Москва» психолог Наталья Наумова. По её оценке, таким женщинам присущи твёрдый характер, сила духа и повышенная энергичность.
Несмотря на такие характеристики, они все равно остаются женщинами и требуют к себе повышенного внимания, отметила психолог.
Она советует не «изобретать велосипед» в плане выбора подарка и предпочесть такой же вариант, как на 8 Марта. Это: цветы, сладости, сертификат на косметологические процедуры, парфюмерия.
По словам Натальи Наумовой, важно учесть интересы и предпочтения защитницы Отечества, чтобы не разочаровать её. Наконец, можно просто пригласить её в ресторан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru