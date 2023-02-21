Россиянам порекомендовали подарки для защитниц Отечества на 23 Февраля

Россиян призвали поздравить с Днём защитника Отечества не только представителей так называемого сильного пола, но и слабого. Речь о тех женщинах, которые проходят службу в армии РФ.

Отдают долг родине в вооруженных силах сегодня немало дам, которых даже не хочется называть слабым полом, отметила в комментарии изданию «Вечерняя Москва» психолог Наталья Наумова. По её оценке, таким женщинам присущи твёрдый характер, сила духа и повышенная энергичность.