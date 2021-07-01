Россиянам перестали зачислять пенсии на карты Visa и Mastercard
C 1 июля пенсии и другие социальные выплаты в России будут начисляться на карту платежной системы МИР, сообщает RT.
Теперь нельзя будет получить выплаты на карты других платежных систем – Visa и MasterCard. Если необходимой карты у гражданина нет, деньги будут переводиться на счет, который к карте не привязан.
Решение о переходе предусмотрено законом «О национальной платежной системе», сроки реализации которого были отложены из-за пандемии.
Ранее также сообщалось, что новую пенсионную реформу подготовили ЦБ и НПФ. Нововведение предполагает трансформацию нынешней накопительной части пенсий в систему негосударственного пенсионного обеспечения. Это означает, что теперь средства будут принадлежать гражданам, а не государству.
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