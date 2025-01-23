Россиянам перечислили признаки мошенничества в ТСЖ
Эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь рассказал в интервью NEWS.ru, как распознать признаки мошенничества в деятельности товарищества собственников жилья (ТСЖ).
В случае возникших подозрений собственники могут потребовать у председателя ТСЖ бюджетную смету и бухгалтерские отчеты, а также заключения ревизионной комиссии и протоколы собраний. Если расчеты окажутся слишком запутанными или председатель откажется предъявить документы, это может быть признаком мошеннических действий.
Кроме того, членов ТСЖ должны насторожить включенные в платежки дополнительные услуги, считающиеся общедомовыми расходами, а также суммы за фиктивные работы. Чтобы провести проверку, можно обратиться к ревизору ТСЖ, но целесообразнее обсудить этот момент на общем собрании, поскольку ревизор может быть в сговоре с председателем.
Кроме того, порой члены ТСЖ используют без ведома соседей общедомовое имущество в коммерческих целях. Бондарь подчеркнул, что полученные доходы должны использоваться на общедомовые нужды и быть внесены в отчет.
Часто мошеннические действия совершаются при капремонте — например, руководство ТСЖ присваивает собранные с членов товарищества средства, а не передают их в фонд. Жильцы вправе в собственных интересах потребовать подробный отчет с привлечением жилищной инспекции.
Ранее директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая заявила, что в подвалах жилых домов часто расположены технические помещения, в этом случае перепланировка может препятствовать эксплуатации здания. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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