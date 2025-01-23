Россиянам перечислили признаки мошенничества в ТСЖ

В случае возникших подозрений собственники могут потребовать у председателя ТСЖ бюджетную смету и бухгалтерские отчеты, а также заключения ревизионной комиссии и протоколы собраний. Если расчеты окажутся слишком запутанными или председатель откажется предъявить документы, это может быть признаком мошеннических действий.

Кроме того, членов ТСЖ должны насторожить включенные в платежки дополнительные услуги, считающиеся общедомовыми расходами, а также суммы за фиктивные работы. Чтобы провести проверку, можно обратиться к ревизору ТСЖ, но целесообразнее обсудить этот момент на общем собрании, поскольку ревизор может быть в сговоре с председателем.

Кроме того, порой члены ТСЖ используют без ведома соседей общедомовое имущество в коммерческих целях. Бондарь подчеркнул, что полученные доходы должны использоваться на общедомовые нужды и быть внесены в отчет.

Часто мошеннические действия совершаются при капремонте — например, руководство ТСЖ присваивает собранные с членов товарищества средства, а не передают их в фонд. Жильцы вправе в собственных интересах потребовать подробный отчет с привлечением жилищной инспекции.

Ранее директор НП «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая заявила, что в подвалах жилых домов часто расположены технические помещения, в этом случае перепланировка может препятствовать эксплуатации здания. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

