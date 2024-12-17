Россиянам перечислили действия мошенников после кражи Telegram-аккаунта

Так он прокомментировал информацию МВД РФ о том, что мошенники просят подписаться на Telegram-канал и сайт маркетплейса Wildberries для предпринимателей. По словам эксперта, потенциальной аудиторией мошенников являются коммерсанты на различных онлайн-платформах, поскольку у них есть деньги. Также у многих онлайн-бизнесменов сейчас есть свои Telegram-каналы, где они продвигают свою продукцию. Эти каналы привязаны к Telegram-аккаунтам. Поэтому, перехватив их, можно получить доступ к управлению Telegram-каналам, а дальше может быть уже масса вариантов, указал Раевский.

«Для кого-то это может быть значительный ресурс, в который было вложено много средств для развития, пополнения подписчиков. Поэтому мошенники могут просто требовать деньги за то, чтобы вернуть доступ к аккаунту», - сказал он.

Ранее финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с НСН отметил, что если следователям разрешат блокировать банковские счета без суда, то это создаст опасный прецедент для любых «подозрительных» операций, передает «Радиоточка НСН».

