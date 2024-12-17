Россиянам перечислили действия мошенников после кражи Telegram-аккаунта
После того, как мошенники получили доступ к аккаунту в Telegram, они могут начать требовать деньги с владельца для его возвращения или распространять фейковую информацию среди подписчиков в мессенджере. Об этом рассказал гендиректор компании Zecurion и эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в разговоре с сайтом aif.ru.
Так он прокомментировал информацию МВД РФ о том, что мошенники просят подписаться на Telegram-канал и сайт маркетплейса Wildberries для предпринимателей. По словам эксперта, потенциальной аудиторией мошенников являются коммерсанты на различных онлайн-платформах, поскольку у них есть деньги. Также у многих онлайн-бизнесменов сейчас есть свои Telegram-каналы, где они продвигают свою продукцию. Эти каналы привязаны к Telegram-аккаунтам. Поэтому, перехватив их, можно получить доступ к управлению Telegram-каналам, а дальше может быть уже масса вариантов, указал Раевский.
«Для кого-то это может быть значительный ресурс, в который было вложено много средств для развития, пополнения подписчиков. Поэтому мошенники могут просто требовать деньги за то, чтобы вернуть доступ к аккаунту», - сказал он.
Ранее финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с НСН отметил, что если следователям разрешат блокировать банковские счета без суда, то это создаст опасный прецедент для любых «подозрительных» операций, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru