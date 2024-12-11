ФСБ предупредила о действиях телефонных мошенников от имени спецслужб
Россияне все чаще становятся жертвами мошенников, которые представляются сотрудниками силового ведомства, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Отмечается, что злоумышленники убеждают жертву перевести средства на якобы безопасный счет, чтобы сохранить финансы, но на самом деле деньги достаются мошенникам.
Также мошенники выманивают денежные средства якобы в обмен на закрытие уголовных дел в отношении родственников жертвы. Нарушители даже могут продемонстрировать фото липового удостоверения, чтобы ввести гражданина в заблуждение.
Уточняется, что сотрудники ФСБ России никогда не используют мессенджеры для связи с гражданами.
Также мошенники в РФ стали использовать для обмана граждан новую схему через доставку цветов. Об этом заявил врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий столичного главка МВД Владимир Прасолов. Он пояснил, что сначала жертве курьер привозит цветочный букет, который никто не заказывал. На следующий день ничего не подозревающему гражданину перезванивают якобы из службы доставки и просят сообщить код с подтверждением получения заказа.
Также он добавил, что часто используется сезонная схема мошенничества во время распродаж, для которой аферисты используют «поддельные сайты магазинов и маркетплейсов».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru