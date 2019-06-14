Россиянам официально разрешат разгоняться до 130 км/ч
Скоростной лимит на некоторых российских трассах планируется обновить. Об этом говорится в документе Российского дорожного научно-исследовательского института, который готовится по заказу Росавтодора, сообщает «Коммерсантъ».
В документе отмечается, что скоростной лимит до 130 км/ч могут повысить на платных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург», отмечает Газета.ру.
Повышение скорости на автомагистралях до 130 км/ч будет установлено новым ГОСТом при выполнении определенных условий. Во-первых, на трассе в течение 12 месяцев не должно быть очагов ДТП, а колейность не должна превышать 15 мм в глубину. При этом на время дождя, шторма и метели владелец трассы должен будет понизить скоростной лимит.
Предполагается, что разрабатываемый документ утвердят в августе, сообщает Ura.ru.
Ранее в Госдуме допустили снижение порога превышения скорости в городе до 10 км/час. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. Он также добавил, что для трасс скоростной режим меняться не будет.
Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил в беседе с НСН, что очередные изменения норм скоростного режима направлены на то, чтобы собирать как можно больше денег с автовладельцев. По его мнению, такие меры принимаются не для водителей, а для чиновников и государства.
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