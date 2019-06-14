Россиянам официально разрешат разгоняться до 130 км/ч

Скоростной лимит на некоторых российских трассах планируется обновить. Об этом говорится в документе Российского дорожного научно-исследовательского института, который готовится по заказу Росавтодора, сообщает «Коммерсантъ».

В документе отмечается, что скоростной лимит до 130 км/ч могут повысить на платных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург», отмечает Газета.ру.

Повышение скорости на автомагистралях до 130 км/ч будет установлено новым ГОСТом при выполнении определенных условий. Во-первых, на трассе в течение 12 месяцев не должно быть очагов ДТП, а колейность не должна превышать 15 мм в глубину. При этом на время дождя, шторма и метели владелец трассы должен будет понизить скоростной лимит.