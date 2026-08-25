По её словам, попытка сразу погрузить специалиста в работу может дать обратный эффект и снизить продуктивность. Эксперт отмечает, что большинству людей требуется около 10–15 минут, чтобы переключиться с дороги и домашних дел на рабочие задачи. При этом кажущиеся непродуктивными минуты способны задать тон всему дню.



Среди распространённых утренних ритуалов, помогающих войти в рабочий ритм, Романова назвала чашку кофе или чая. Напиток служит своеобразной границей между дорогой и началом рабочего дня: за это время коллеги успевают обменяться новостями, обсудить планы и настроиться на работу. Не менее полезным считается наведение порядка на рабочем месте — раскладывание блокнота, протирание экрана, расстановка личных вещей. Такая рутина помогает сотруднику контролировать пространство вокруг себя и собраться перед началом дня.



Короткий просмотр ленты в соцсетях, который часто считают прокрастинацией, тоже может работать как способ переключения — несколько минут в ленте помогают мозгу сменить контекст. Главное, чтобы этот ритуал не затягивался и не заменял собой работу. Эффективным инструментом эксперт считает и планирование дня: например, правило «1‑3‑5», когда сотрудник выбирает одну главную задачу, три дела средней важности и пять небольших. Такой список помогает снизить тревожность и сразу расставить приоритеты. Начало дня может включать и «отказ» от части дел: проверку календаря, отмену лишних встреч и выделение времени на действительно важные задачи.



Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров сказал НСН, что не самая лучшая погода и ощущение потерянного лета могут вогнать в осеннюю хандру, но есть способы его избежать.

