Мошенники могут получить с помощью СНИЛС доступ к аккаунту

СНИЛС не позволяет украсть чужие средства, но является важной деталью схем мошенников, сообщает «Прайм».

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Злоумышленники могут с помощью него получить доступ к чужому аккаунту на Госуслугах и узнать там информацию о доходах, задолженности, отчислениях в Социальный фонд и так далее. Кроме того, они могут попасть на другие сайты.

СНИЛС активно используют в других схемах для дальнейшего обмана, регистрируют на него электронные кошельки или аккаунты для сокрытия нелегальных финансовых операций.

Ранее психолог рассказала, как уберечь детей от мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Река
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