Мошенники могут получить с помощью СНИЛС доступ к аккаунту
СНИЛС не позволяет украсть чужие средства, но является важной деталью схем мошенников, сообщает «Прайм».
Злоумышленники могут с помощью него получить доступ к чужому аккаунту на Госуслугах и узнать там информацию о доходах, задолженности, отчислениях в Социальный фонд и так далее. Кроме того, они могут попасть на другие сайты.
СНИЛС активно используют в других схемах для дальнейшего обмана, регистрируют на него электронные кошельки или аккаунты для сокрытия нелегальных финансовых операций.
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