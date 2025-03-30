Мошенники могут получить с помощью СНИЛС доступ к аккаунту

Злоумышленники могут с помощью него получить доступ к чужому аккаунту на Госуслугах и узнать там информацию о доходах, задолженности, отчислениях в Социальный фонд и так далее. Кроме того, они могут попасть на другие сайты.

СНИЛС активно используют в других схемах для дальнейшего обмана, регистрируют на него электронные кошельки или аккаунты для сокрытия нелегальных финансовых операций.

Ранее психолог рассказала, как уберечь детей от мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

