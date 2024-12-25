Россиянам объяснили опасность елочных игрушек

Елочные игрушки опасны тех, что на них может накопиться большое количество микробов. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» заявил научный обозреватель Николай Гринько.

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По словам эксперта, перед тем, как использовать украшения в качества элементов декора, нужно помыть руки и протереть игрушки антибактериальными салфетками.

При этом риск распространения микроорганизмов в России меньше, поскольку уровень влажности здесь ниже, чем в некоторых других странах. Кроме того, микробам сложнее выжить на антресолях и балконах, где обычно хранятся украшения, поэтому пользоваться сильнодействующими реагентами при обработке игрушек и гирлянд не стоит.

Ранее эксперты предупредили, что искусственная новогодняя ель может быть пожароопасной и токсичной. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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