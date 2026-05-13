Россиянам объяснили, кто заплатит налог по вкладам в 2026 году

В 2026 году российские вкладчики будут уплачивать налог на доход, полученный по банковским вкладам за предыдущий год. Речь идёт не о налоге на сам депозит, а о НДФЛ с начисленных процентов, пояснил «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, сумма сбора рассчитывается индивидуально и зависит от дохода, полученного в 2025 году. Налогом облагается часть процентов, превышающая произведение 1 миллиона рублей и 21% — то есть 210 тысяч рублей.