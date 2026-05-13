Россиянам объяснили, кто заплатит налог по вкладам в 2026 году

В 2026 году российские вкладчики будут уплачивать налог на доход, полученный по банковским вкладам за предыдущий год. Речь идёт не о налоге на сам депозит, а о НДФЛ с начисленных процентов, пояснил «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, сумма сбора рассчитывается индивидуально и зависит от дохода, полученного в 2025 году. Налогом облагается часть процентов, превышающая произведение 1 миллиона рублей и 21% — то есть 210 тысяч рублей.

Эксперт уточнил, что ставка 21% выбрана как максимальное значение ключевой ставки, зафиксированное на первое число каждого месяца 2025 года.

Для наглядности Балынин привёл пример: если вкладчик получил в 2025 году 275 тысяч рублей в виде процентов, ему предстоит уплатить 8,45 тысячи рублей налога. При этом если доход не превышает 210 тысяч рублей, НДФЛ не взимается вовсе.

Рассчитывать сумму самостоятельно гражданам не придётся. налоговая служба на основании информации от банков проведёт все необходимые вычисления и включит итоговую цифру в налоговое уведомление. Предоставлять какие-либо справки или выписки в ФНС не требуется., передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
