МВФ снизил прогнозы по росту российской экономики

Международный валютный фонд снизил прогнозы по росту экономики России в 2026-2027 годах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад организации.

Фонд снизил прогноз на текущий год на 0,2 процентного пункта относительно предыдущего значения, на 2027 год - на 0,1 п.п. Как ожидается, в 2026 году рост российской экономики составит 0,8%, а через год он ускорится до 1%.

При этом МВФ оставил без изменений прогноз по росту экономики РФ по итогам 2025 года, он может составить 0,6%.

Ранее организация предсказывала замедление темпов роста экономики России в минувшем году до 0,9% из-за снижения цен на нефть и ужесточения экономической политики.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрогнозРоссияМВФ

