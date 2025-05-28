Россиянам объяснили, когда необходимо менять аккумулятор в автомобиле

Об износе и снижении ресурса автомобильного аккумулятора свидетельствует его быстрая разрядка. Об этом «Газете.Ru» заявил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

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По его словам, на то, что скоро аккумулятор придётся менять, также указывают медленно крутящийся стартер и невозможность запуска с первого раза.

«Ещё один признак — фары горят тускло, а мультимедийная система работает с перебоями», — отметил эксперт.

Стрельбицкий добавил, что немедленная замена аккумулятора требуется при деформации его корпуса, наличие следов окисления на клеммах или вытекание жидкости.

Ранее в московской квартире во время зарядки взорвался автомобильный аккумулятор, ударной волной были выбиты оконные рамы, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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