Россиянам объяснили, когда необходимо менять аккумулятор в автомобиле

По его словам, на то, что скоро аккумулятор придётся менять, также указывают медленно крутящийся стартер и невозможность запуска с первого раза.

«Ещё один признак — фары горят тускло, а мультимедийная система работает с перебоями», — отметил эксперт.

Стрельбицкий добавил, что немедленная замена аккумулятора требуется при деформации его корпуса, наличие следов окисления на клеммах или вытекание жидкости.

Ранее в московской квартире во время зарядки взорвался автомобильный аккумулятор, ударной волной были выбиты оконные рамы, сообщает РЕН ТВ.

