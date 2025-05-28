Россиянам объяснили, когда необходимо менять аккумулятор в автомобиле
Об износе и снижении ресурса автомобильного аккумулятора свидетельствует его быстрая разрядка. Об этом «Газете.Ru» заявил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
По его словам, на то, что скоро аккумулятор придётся менять, также указывают медленно крутящийся стартер и невозможность запуска с первого раза.
«Ещё один признак — фары горят тускло, а мультимедийная система работает с перебоями», — отметил эксперт.
Стрельбицкий добавил, что немедленная замена аккумулятора требуется при деформации его корпуса, наличие следов окисления на клеммах или вытекание жидкости.
Ранее в московской квартире во время зарядки взорвался автомобильный аккумулятор, ударной волной были выбиты оконные рамы, сообщает РЕН ТВ.
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