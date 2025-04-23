Россиянам объяснили, как правильно мыть автомобиль в жару

Она пояснила, что из-за горячих кузовных панелей мгновенно испаряется вода и автомобильный шампунь просто не успевает выполнить свою задачу, оставляя автовладельца с разводами, пятнами и подтёками. А химия оставит на горячей машине выжженные следы.

Эксперт посоветовала использовать при мойке губку, а также два ведра: с чистой водой и с шампунем, избегая щелочных или агрессивных средств.

Кроме того, Трушкова указала, что автомобиль следует мыть сверху вниз, а такие детали, как корпуса зеркал, ручки и молдинги очищать после того, как остынет весь кузов. По окончании мойки нужно протереть машину микрофиброй, а в финале нанести быстрый воск.

Ранее учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов заявил «Радиоточке НСН», что для того, чтобы спасти свои автомобили от угона, необходимо усилить их защитное оборудование и поставить дополнительную сигнализацию.

