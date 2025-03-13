Россиянам объяснили, как избежать выгорания

По его словам, также необходимо найти смысл своей деятельности, установить личные границы и научиться говорить «нет» себе и окружающим, внимательно относиться к восстановлению организма и не позволять себе лишнего..

Эксперт указал, что на ранних стадиях проблему выгорания человек способен решить самостоятельно, однако на поздних этапах нужно обратиться к специалисту, который даст рекомендации по медикаментозному лечению.

«Выгорание – это не приговор, а сигнал к тому, что ваша жизнь нуждается в изменениях», – заключил врач.

Ранее психотерапевт АО «Медицина» Рашид Хамидуллин заявил, что нехватка солнечного света может привести к возникновению у человека чувство апатии, сообщает RT.