Россиянам объяснили, как избежать выгорания
Чтобы избежать выгорания следует разрешить себе ошибаться. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» заявил врач-психотерапевт Илья Бушталлер.
По его словам, также необходимо найти смысл своей деятельности, установить личные границы и научиться говорить «нет» себе и окружающим, внимательно относиться к восстановлению организма и не позволять себе лишнего..
Эксперт указал, что на ранних стадиях проблему выгорания человек способен решить самостоятельно, однако на поздних этапах нужно обратиться к специалисту, который даст рекомендации по медикаментозному лечению.
«Выгорание – это не приговор, а сигнал к тому, что ваша жизнь нуждается в изменениях», – заключил врач.
Ранее психотерапевт АО «Медицина» Рашид Хамидуллин заявил, что нехватка солнечного света может привести к возникновению у человека чувство апатии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru