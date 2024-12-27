В США выпустят таблетки, продлевающие собакам жизнь

Основатель и исполнительный директор Loyal Селин Халиуа подчеркнула, что речь идёт не о бессмертии, а именно о продлении срока жизни.

Она указала, что таблетка, о которой идёт речь, должна способствовать укреплению здоровья питомца и, таким образом, замедления темпов старения.

Халиуа отметила, что решение задачи по предотвращению возрастного спада у собак является важным для человека.

«Собаки болеют схожими возрастными заболеваниями и разделяют наше окружение и привычки так, как лабораторные мыши этого не делают», - заключила она.

Ранее в Португалии в возрасте 31 года и 165 дней умер пёс по кличке Боби, которого эксперты Книги рекордов Гиннесса признали самой пожилой собакой в истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

