В США выпустят таблетки, продлевающие собакам жизнь

Биотехнологический стартап Loyal из США объявил, что в начале 2025 года намерен выпустить таблетки, способные минимум на год продлить жизнь собакам. Об этом сообщает газета Guardian.

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Основатель и исполнительный директор Loyal Селин Халиуа подчеркнула, что речь идёт не о бессмертии, а именно о продлении срока жизни.

Она указала, что таблетка, о которой идёт речь, должна способствовать укреплению здоровья питомца и, таким образом, замедления темпов старения.

Халиуа отметила, что решение задачи по предотвращению возрастного спада у собак является важным для человека.

«Собаки болеют схожими возрастными заболеваниями и разделяют наше окружение и привычки так, как лабораторные мыши этого не делают», - заключила она.

Ранее в Португалии в возрасте 31 года и 165 дней умер пёс по кличке Боби, которого эксперты Книги рекордов Гиннесса признали самой пожилой собакой в истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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