Россиянам назвали зарплату, обеспечивающую максимум декретных выплат

Балынин отметил, что зарплата в предыдущие два года на уровне 172 583 рубля обеспечивает женщине получение максимального размера пособия. Однако по его словам, правильнее производить расчет от среднедневного заработка, а не от месячного. Так, максимальный дневной доход для пособия по беременности и родам в 2024 году равен 4 039,73 рублям.

При этом он напомнил, что декретные выплаты рассчитываются исходя из значений предельного размера базы обложения страховыми взносами. Так, в 2024 году предельный размер базы составляет 2 млн рублей.

Ранее депутаты Госдумы приняли поправку, согласно которой попавшим под увольнение женщинам предлагается выплачивать пособие в размере прожиточного минимума, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



