Россиянам назвали зарплату, обеспечивающую максимум декретных выплат
На максимальный размер пособия по беременности женщина может рассчитывать, если зарабатывает от 172 583 рублей в месяц или больше, сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит aif.ru.
Балынин отметил, что зарплата в предыдущие два года на уровне 172 583 рубля обеспечивает женщине получение максимального размера пособия. Однако по его словам, правильнее производить расчет от среднедневного заработка, а не от месячного. Так, максимальный дневной доход для пособия по беременности и родам в 2024 году равен 4 039,73 рублям.
При этом он напомнил, что декретные выплаты рассчитываются исходя из значений предельного размера базы обложения страховыми взносами. Так, в 2024 году предельный размер базы составляет 2 млн рублей.
Ранее депутаты Госдумы приняли поправку, согласно которой попавшим под увольнение женщинам предлагается выплачивать пособие в размере прожиточного минимума, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru