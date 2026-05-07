Россиянам рассказали, как слетать на Мальдивы со скидкой до 70%
Воскан Арзуманов заявил НСН, что летом практически все отели на Мальдивах предлагают скидки до 40%, но можно найти и еще более выгодные варианты.
Летом на Мальдивах можно отдохнуть за 250 тысяч рублей на двоих на десять дней, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Май и июнь 2026 года на Мальдивах обещают стать «сезоном больших возможностей». «Аэрофлот» наращивает частоту рейсов в Мале, а отельеры предлагают скидки до 70% на фоне оттока европейцев, сообщает АТОР. Арзуманов раскрыл, во сколько обойдется в этом году летнее путешествие.
«Европейский турпоток на Мальдивы действительно просел достаточно заметно. Европейским авиакомпаниям сейчас недоступны маршруты через Россию и Ближний Восток, поэтому европейские рейсы выполняются через обходные маршруты с более длительным временем в пути и существенно более высокой стоимостью перелета. На этом фоне часть европейских туристов действительно переориентировалась на курорты Средиземноморья — Италию, Испанию, Грецию и другие более доступные по авиаперевозке направления», - рассказал он.
Он подчеркнул, что можно найти скидки до 70%, при этом Мальдивы не могут слишком агрессивно снижать цены в этом сезоне.
«Но летние акции на Мальдивах — это стандартная сезонная практика, а не экстренная мера. Отели ежегодно переходят к летним тарифам и действительно могут давать скидки 40–50%, а в отдельных случаях и выше, особенно при длительном проживании или на отдельные категории номеров. Скидки на уровне 70% возможны по отдельным акциям, но говорить о массовом снижении цен именно из-за оттока европейцев было бы некорректно. Например, отели цепочки Sun Siyam еще до конфликта на Ближнем Востоке предлагали скидки на проживание 40% . При этом у мальдивских отелей сейчас растут и собственные издержки. На островах практически все импортируется — продукты, вода, топливо, расходные материалы. Поэтому возможности для дополнительного агрессивного снижения цен у рынка объективно ограничены», - объяснил он.
Арзуманов отметил, что летом отдых на Мальдивах россиян становится гораздо выгоднее.
«Если говорить о стоимости отдыха, то летом за счет сезонных тарифов и текущего курса рубля Мальдивы действительно выглядят доступнее, чем зимой. Но часть выгоды от скидок нивелируется стоимостью авиабилетов. Летом можно отдохнуть от 250 тысяч рублей на двоих на десять дней, но это не «все включено». Если по системе «все включено», цены стартуют от 350 тысяч рублей», - добавил собеседник НСН.
Зарубежные туры в 2026 году могли бы сильно подорожать из-за мирового кризиса на рынке нефти, но крепкий рубль помогает россиянам в этом смысле, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
