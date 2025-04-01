Госдума одобрила дополнительный отпуск для родственников раненых участников СВО

Соответствующие изменения будут внесены в Трудовой кодекс. Согласно новому закону, дети, супруги и родители раненых военнослужащих смогут уходить в неоплачиваемый отпуск на срок до 35 календарных дней.

Кроме того, неоплачиваемый отпуск на срок 14 дней родственники смогут взять в случае смерти участника спецоперации.

Ранее в Госдуме предложили отменить срочную службу для участников СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

