Госдума одобрила дополнительный отпуск для родственников раненых участников СВО
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий родственникам получивших ранения участников спецоперации России на Украине брать дополнительный неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.
Соответствующие изменения будут внесены в Трудовой кодекс. Согласно новому закону, дети, супруги и родители раненых военнослужащих смогут уходить в неоплачиваемый отпуск на срок до 35 календарных дней.
Кроме того, неоплачиваемый отпуск на срок 14 дней родственники смогут взять в случае смерти участника спецоперации.
Ранее в Госдуме предложили отменить срочную службу для участников СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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