Госдума одобрила дополнительный отпуск для родственников раненых участников СВО

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий родственникам получивших ранения участников спецоперации России на Украине брать дополнительный неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

В Госдуме предложили отменить срочную службу для участников СВО

Соответствующие изменения будут внесены в Трудовой кодекс. Согласно новому закону, дети, супруги и родители раненых военнослужащих смогут уходить в неоплачиваемый отпуск на срок до 35 календарных дней.

Кроме того, неоплачиваемый отпуск на срок 14 дней родственники смогут взять в случае смерти участника спецоперации.

Ранее в Госдуме предложили отменить срочную службу для участников СВО. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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