Россиянам назвали стоимость «голливудской улыбки»
Стоматолог-ортопед клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук заявила, что желающие обрести «голливудскую улыбку» могут потратить на это до двух лет, сообщает Газета.Ru.
Она пояснила, что всё зависит от состояния зубов и дёсен, при необходимости сначала потребуется решить все имеющиеся во рту проблемы, а уже затем идти на консультацию к ортопеду-гнатологу.
По её словам, протезирование, которое выполняется после лечения, может быть как тотальным, так и частичным.
Левчук отметила, что цена «голливудской улыбки» также может быть разной и будет зависеть от необходимого объёма, в том числе лечения.
«В среднем, при тотальном протезировании стоимость будет колебаться в диапазоне 1–1,5 млн рублей», — заключила стоматолог.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что 78% россиян испытывают различные фобии (безотчетные страхи), в том числе дентофобию, то есть боязнь стоматологов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru