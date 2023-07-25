Россиянам назвали стоимость «голливудской улыбки»

Она пояснила, что всё зависит от состояния зубов и дёсен, при необходимости сначала потребуется решить все имеющиеся во рту проблемы, а уже затем идти на консультацию к ортопеду-гнатологу.

По её словам, протезирование, которое выполняется после лечения, может быть как тотальным, так и частичным.

Левчук отметила, что цена «голливудской улыбки» также может быть разной и будет зависеть от необходимого объёма, в том числе лечения.

«В среднем, при тотальном протезировании стоимость будет колебаться в диапазоне 1–1,5 млн рублей», — заключила стоматолог.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 78% россиян испытывают различные фобии (безотчетные страхи), в том числе дентофобию, то есть боязнь стоматологов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».