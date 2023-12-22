Россиянам назвали способы создания новогоднего настроения

Большинство россиян поднимают настроение перед Новым годом просмотром праздничного контента, следует из исследования соцсети «Одноклассники» и сервиса «СберУслуги».

ВЦИОМ: 53% россиян провожают 2023 год с хорошим настроением

Новогодние фильмы и шоу помогают в создании праздничной атмосферы 52 процентам опрошенных. Другим популярным способом поиска вдохновения является выбор подарков для друзей и близких, указали 42 процента респондентов. Также настроиться на праздничные дни россиянам помогает готовка новогодних блюд (38 процентов), покупка тематического декора (28 процентов) и украшение елки (16 процентов).

При этом исследование показало, что 53 процента опрошенных сами придумывают идеи новогоднего декора, блюд и событий. Еще 40 процентов находят их в интернете. вдохновение в интернете.

Ранее ВЦИОМ сообщал о том, что более 50 процентов россиян готовы встречать 2024 год с оптимизмом, сообщает «Радиоточка НСН».


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Фото: sobyanin.ru
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиСоцопросНовый Год

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