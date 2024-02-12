Опрос: Две трети россиян устраивались на работу по рекомендации

Две трети россиян (66%) россиян устраивались на новую работу по рекомендации знакомых, следует из опроса сервиса «Авито Работа». В общей сложности было опрошено около семи тысяч трудоустроенных граждан.

Респонденты также рассказали о способах поиска нового места. Так, 71% потенциальных работников ищут новое место через онлайн-платформы, 30% пользуются связями через родственников и знакомых, 22% используют мессенджеры, столько же – социальные сети.

При этом 40% участников исследования сами рекомендовали знакомых на работе. Чаще всего это делали жители Нижнего Новгорода, Уфы и Самары.

Несмотря на то, что две трети опрошенных имели опыт трудоустройства по знакомству, половина респондентов никогда не просила помощи при поиске работы, полагаясь на свои силы. При этом чаще россияне обращаются к друзьям (29%), в то время как к семье – 12%, а действующим и бывшим коллегам – 10% опрошенных.

