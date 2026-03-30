В Калужской области угнали грузовики с санкционной продукцией

В Калужской области из зоны таможенного контроля угнали грузовики с санкционной продукцией на сумму более трёх млн рублей. Об этом сообщает RT.

Неизвестные угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat в Европе

В региональном УФСБ рассказали, что злоумышленники, неоднократно ввозившие в страну запрещённые товары, проникли в помещение таможни и, протаранив ограждение, скрылись на поставленных на хранение большегрузах.

Совместными усилиями сотрудники ФСБ и Госавтоинспекции задержали преступников и вернули таможне машины с нелегальным товаром. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Вологде пьяный мужчина пытался угнать пассажирский теплоход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
