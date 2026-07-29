Коллапс и а капелла: Как фестиваль TRIP пережил смерч

Погода внесла свои коррективы в проведение музыкального праздника, заявил НСН Максим Лейкин.

У артистов отключалось оборудование, а люди пели а-капелла под дождем и без музыки, рассказал НСН сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин.

23-26 июля 2026 года в Ростове-на-Дону проходил пятый open air фестиваль TRIP. Организаторы столкнулись с природными катаклизмами: город накрыл шквальный ливень с ураганным ветром, отключались линии электропередач и даже некоторые водопроводные системы, а общественный транспорт был парализован. Лейкин поделился главными проблемами в проведении фестиваля.

Фестиваль Outline в Подмосковье отменили из-за угрозы БПЛА
«24-го было открытие — все грандиозно. Почти четыре тысячи человек на танцполе, но на следующий день в Ростове между 17:15 и 17:30 прошел смерч, в котором машины летали и ломали деревья. Нас тоже задело: погас свет, все залило водой — случился коллапс. Но мы взяли себя в руки, подключили генератор, быстро все расставили обратно и восстановили все к восьми часам вечера. К сожалению, повредился видеоряд, поскольку он был выпуклый, на эти части попала вода — все остальное мы высушили. Люди не пострадали, даже восприняли катастрофу как 15-минутный сюр от природы и обернули эмоции в позитив — когда выключилась музыка, то они пели а капелла. Уехать тоже помогали всем, но большая часть публики и артистов не покидала фестиваль день в день, задержалась на сутки-двое, поэтому претензий с возвращением домой тоже не было», — отметил он.

Ранее Лейкин предположил в эфире НСН, почему отменили фестиваль Outline.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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