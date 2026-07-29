У артистов отключалось оборудование, а люди пели а-капелла под дождем и без музыки, рассказал НСН сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин.

23-26 июля 2026 года в Ростове-на-Дону проходил пятый open air фестиваль TRIP. Организаторы столкнулись с природными катаклизмами: город накрыл шквальный ливень с ураганным ветром, отключались линии электропередач и даже некоторые водопроводные системы, а общественный транспорт был парализован. Лейкин поделился главными проблемами в проведении фестиваля.