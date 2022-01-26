Россиянам назвали самые частые уловки E-mail-мошенников

Предложение лотерейных билетов стало самой популярной в 2021 году уловкой мошенников, рассылающих электронные письма, сообщает NEWS.ru со ссылкой на исследование «Яндекс 360».

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Чаще всего спамеры предлагали гражданам бесплатные билеты «Русского лото». При этом они представлялись партнёрами лотереи.

Также в ТОП-5 вошли предложения оформить различные выплаты, например пособия или компенсации, возврат страховых взносов и сообщения о зачислении средств на электронный кошелёк. Самыми опасными эксперты назвали письма-пустышки, к которым часто прикрепляются приложения с опасным контентом.

«Спам-рассылки опасны тем, что обычно содержат просьбы указать платёжные данные или другую важную информацию, которая может попасть в руки злоумышленников», — добавили специалисты.

Ранее руководитель департамента по исследованию вредоносных программ компании Avast Якуб Крустек заявил, что в 2022 году пользователям стоит опасаться как рекламного ПО, так и банковских троянов, которых может стать ещё больше, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МошенникиКибербезопасностьПочта
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