Россиянам назвали самые частые уловки E-mail-мошенников
Предложение лотерейных билетов стало самой популярной в 2021 году уловкой мошенников, рассылающих электронные письма, сообщает NEWS.ru со ссылкой на исследование «Яндекс 360».
Чаще всего спамеры предлагали гражданам бесплатные билеты «Русского лото». При этом они представлялись партнёрами лотереи.
Также в ТОП-5 вошли предложения оформить различные выплаты, например пособия или компенсации, возврат страховых взносов и сообщения о зачислении средств на электронный кошелёк. Самыми опасными эксперты назвали письма-пустышки, к которым часто прикрепляются приложения с опасным контентом.
«Спам-рассылки опасны тем, что обычно содержат просьбы указать платёжные данные или другую важную информацию, которая может попасть в руки злоумышленников», — добавили специалисты.
Ранее руководитель департамента по исследованию вредоносных программ компании Avast Якуб Крустек заявил, что в 2022 году пользователям стоит опасаться как рекламного ПО, так и банковских троянов, которых может стать ещё больше, сообщает RT.
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