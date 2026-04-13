Россиянам назвали профессию, представителям которой станет сложнее найти работу

Сложнее найти работу в 2026 году будет программистам. Об этом NEWS.ru заявил директор по продукту платформы «Сфера» Сергей Полиненко.

Берут всех: В каких сферах компании охотятся за «неидеальными» кандидатами

По его словам, сложности с попаданием в IT-сферу связаны не только с высокой конкуренцией, но и с изменениями внутри самих компаний.

Эксперт пояснил, что из-за оптимизации бюджетов бизнес не всегда готов нанимать специалистов, которых нужно долго погружать в рабочий процесс. При этом часть типовых задач всё чаще решают ИИ-инструменты.

«Рынок стал заметно жёстче для новичков: вакансии для специалистов без опыта в январе 2026 года составляли лишь 10–11% от общего числа предложений в IT», — заключил Полиненко.

Ранее сервис Superjob выяснил, что количество вакансий на российском рынке труда по итогам февраля 2026 года снизилось на 12% в годовом выражении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Красноухов
