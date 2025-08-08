Россиянам назвали проблемы, из-за которых автомобиль не поставят на учет

По его словам, эти признаки могут свидетельствовать о незаконном изменении маркировки. И автоинспектор наверняка направит машину на углублённую проверку, равно как и в случае, если номер на кузове или раме не считывается.

Шелков отметил, что также полиции наверняка не понравятся оторванные или повреждённые заводские полимерные таблички с дублирующей маркировкой.

«При перерегистрации автомобиля это станет поводом к поездке на экспертизу», — заключил эксперт.

Ранее в МВД РФ опровергли идею о запрете эксплуатации легковых автомобилей старше 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».