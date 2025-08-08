Россиянам назвали проблемы, из-за которых автомобиль не поставят на учет
Вторичная окраска VIN-номера, а также царапины и следы обработки наждачной бумагой могут стать причиной отказа в постановке автомобиля на учёт в ГИБДД. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
По его словам, эти признаки могут свидетельствовать о незаконном изменении маркировки. И автоинспектор наверняка направит машину на углублённую проверку, равно как и в случае, если номер на кузове или раме не считывается.
Шелков отметил, что также полиции наверняка не понравятся оторванные или повреждённые заводские полимерные таблички с дублирующей маркировкой.
«При перерегистрации автомобиля это станет поводом к поездке на экспертизу», — заключил эксперт.
Ранее в МВД РФ опровергли идею о запрете эксплуатации легковых автомобилей старше 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборная России по футболу впервые сыграет против команды Боливии
- Писателя Быкова заочно арестовали за фейки об армии
- Детский омбудсмен Ярославская: При выборе школьной формы надо спрашивать подростков
- Детский омбудсмен призвала сделать ГОСТ на детские товары обязательным
- Герман-младший: на тысячу фильмов в России приходится 100 удачных
- Россиянам назвали проблемы, из-за которых автомобиль не поставят на учет
- Телеграм: Уиткофф в Кремле, штурмы ТЦК, удар по Гагаузии
- В Госдуме призвали дизайнеров помочь в создании стильной школьной формы
- Лукашенко выразил готовность организовать встречу Путина, Трампа и Зеленского
- «Без голых животов»: Депутат Буцкая раскрыла нюансы ГОСТа на школьную форму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru