Россиянам назвали причину часто замены масла в китайских машинах
Замену масла в двигателе китайских автомобилей следует делать каждые 10 тысяч км пробега. Об этом NEWS.ru заявил автомобильный эксперт, руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев.
Он указал, что такая частота объясняется тем, что китайские двигатели более нагружены, в отличие от немецких, у которых менять масло нужно каждые 15 тысяч км пробега.
Андреев отметил, что повышенные нагрузки ведут к тому, что масло «работает более интенсивно и быстрее теряет свои свойства».
«Более частая замена точно хуже не сделает, часть владельцев китайских машин меняет масло раз в 7 500 км, и мы только приветствуем такой подход», — заключил эксперт.
Ранее стало известно, что минимум девять моделей китайских автопроизводителей Chery, Bestune, Baic, GAC и Jetour ушли с российского авторынка с начала 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
