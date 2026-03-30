Безруков впервые за пять лет выйдет на сцену в новой роли
Народный артист РФ Сергей Безруков впервые за пять лет выйдет на сцену в новой роли. Об этом со ссылкой на пресс-службу Московского Губернского театра пишет ТАСС.
Речь идёт о постановке «Женитьба Фигаро» по пьесе Пьера де Бомарше. Её покажут 14 и 15 мая. Безруков выступает и как худрук постановки, и как артист.
«Когда я служил в Театре Табакова, играл в этой пьесе роль Фигаро... роль графа Альмавивы исполнял мой учитель Олег Павлович Табаков. Теперь уже я выйду на сцену... в роли графа», - отметил артист.
Ранее Безруков назвал своё назначение на пост худрука МХАТ имени Горького уникальным событием в жизни, пишут «Известия».
Горячие новости
- Аршавин рассказал, кто выиграет чемпионат мира по футболу в 2026 году
- Безруков впервые за пять лет выйдет на сцену в новой роли
- СМИ: Минцифры потребовало от операторов связи ввести плату за использование VPN
- Фантаст Панов поспорил с автором «Ведьмака» о ценах на книги и водку
- В Госдуме заявили, что не обсуждают переход на шестидневную рабочую неделю
- Убивают интернет: «Поломку» VK Видео связали с блокировкой Telegram
- Путин поручил создать «Российскую биологическую промышленную компанию»
- Чья ошибка? Почему банки выдают кредиты вопреки самозапретам
- Худрук театра Вахтангова раскрыл, как звание «народного» повлияет на Вдовиченкова
- «Зелёнка» и горячие головы: Зачем Киеву пасхальное перемирие