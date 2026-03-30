Безруков впервые за пять лет выйдет на сцену в новой роли

Речь идёт о постановке «Женитьба Фигаро» по пьесе Пьера де Бомарше. Её покажут 14 и 15 мая. Безруков выступает и как худрук постановки, и как артист.

«Когда я служил в Театре Табакова, играл в этой пьесе роль Фигаро... роль графа Альмавивы исполнял мой учитель Олег Павлович Табаков. Теперь уже я выйду на сцену... в роли графа», - отметил артист.

Ранее Безруков назвал своё назначение на пост худрука МХАТ имени Горького уникальным событием в жизни, пишут «Известия».