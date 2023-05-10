Россиянам напомнили об июньских длинных выходных
Следующие длинные выходные ждут россиян с 10 по 12 июня. Об этом напомнил портал «Мослента».
Отмечается, что это будет связано с празднованием Дня России (12 июня), который в этом году выпадает на понедельник.
Последние длинные выходные в 2023 году ждут россиян с 4 по 6 ноября. Они связаны с Днем народного единства, который отмечается в субботу, 4 ноября.
Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в ведомстве готовы к обсуждению переноса новогодних выходных на майские праздники. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru