Россиянам напомнили об июньских длинных выходных

Отмечается, что это будет связано с празднованием Дня России (12 июня), который в этом году выпадает на понедельник.

Последние длинные выходные в 2023 году ждут россиян с 4 по 6 ноября. Они связаны с Днем народного единства, который отмечается в субботу, 4 ноября.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в ведомстве готовы к обсуждению переноса новогодних выходных на майские праздники. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

