Россиянам напомнили о возможности вдвое увеличить выплату к страховой пенсии

По данным ПФР, через месяц после достижения 80 лет пенсионеру увеличат размер выплаты вдвое. Однако повышение не касается инвалидов первой группы и получателей социальных выплат по потере кормильца.

Также россияне, достигшие 80-летнего возраста, могут оформить компенсацию по уходу за собой. При этом лица, получающие пособие по безработице, не имеют права на компенсационную выплату.

В ПФР уточнили, что подать заявление на выплату можно на сайте фонда, на портале госуслуг или в клиентской службе организации.

