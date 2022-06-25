Россиянам напомнили о возможности вдвое увеличить выплату к страховой пенсии
Достигшие 80-летнего возраста россияне могут увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отделение Пенсионного фонда России по Москве и области.
По данным ПФР, через месяц после достижения 80 лет пенсионеру увеличат размер выплаты вдвое. Однако повышение не касается инвалидов первой группы и получателей социальных выплат по потере кормильца.
Также россияне, достигшие 80-летнего возраста, могут оформить компенсацию по уходу за собой. При этом лица, получающие пособие по безработице, не имеют права на компенсационную выплату.
В ПФР уточнили, что подать заявление на выплату можно на сайте фонда, на портале госуслуг или в клиентской службе организации.
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