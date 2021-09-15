Россиянам напомнили о способе получать пенсию супруга

В России в случае смерти супруга размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей, сообщает Пенсионный фонд России.

Специалист напомнил о доплате к пенсии за родственников на иждивении

Для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию, а работающие овдовевшие пенсионеры будут лишены такой возможности.

Как указали в ПФР, такой переход не всегда выгоден, так как фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости, поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его супруга/супруги. Отмечается, что при переходе на выплату за супруга не насчитываются специальные доплаты, среди которых северный стаж и не повышаются выплаты при достижении 80 лет.

В фонде отметили, что россиянин может в любое время вернуться на пенсию по старости.

Как стало известно ранее, пенсионер имеет право на повышенные выплаты, если у него на иждивении находятся дети, родители, супруг или супруга, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки.

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