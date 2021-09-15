Россиянам напомнили о способе получать пенсию супруга
В России в случае смерти супруга размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей, сообщает Пенсионный фонд России.
Для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию, а работающие овдовевшие пенсионеры будут лишены такой возможности.
Как указали в ПФР, такой переход не всегда выгоден, так как фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости, поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его супруга/супруги. Отмечается, что при переходе на выплату за супруга не насчитываются специальные доплаты, среди которых северный стаж и не повышаются выплаты при достижении 80 лет.
В фонде отметили, что россиянин может в любое время вернуться на пенсию по старости.
Как стало известно ранее, пенсионер имеет право на повышенные выплаты, если у него на иждивении находятся дети, родители, супруг или супруга, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки.
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