Специалист напомнил о доплате к пенсии за родственников на иждивении

По ее словам, предусмотрены программы материальной поддержки, среди которых выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, а также выплата по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника.

Также пенсионер имеет право на повышенные выплаты, если у него на иждивении находятся дети, родители, супруг или супруга, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки.

Для получения средств необходимо обратиться с документами в ПФР или МФЦ.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие на покупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) для пенсионеров.

