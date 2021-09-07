Специалист напомнил о доплате к пенсии за родственников на иждивении

В России государственной программы по уходу за нуждающимися гражданами, как правило, недостаточно, поэтому самой доступной является помощь со стороны близкого человека, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по страхованию Евгению Биезбардис.

Эксперт рассказал об изменениях в правилах выплаты пенсий в России

По ее словам, предусмотрены программы материальной поддержки, среди которых выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, а также выплата по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника.

Также пенсионер имеет право на повышенные выплаты, если у него на иждивении находятся дети, родители, супруг или супруга, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки.

Для получения средств необходимо обратиться с документами в ПФР или МФЦ.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие на покупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) для пенсионеров.

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