Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом

Последняя в 2024 году рабочая неделя с 23 по 28 декабря ожидает россиян. Об этом пишет РИА Новости.

Правительство перенесло рабочий день с понедельника, 30 декабря, на субботу, 28-е. Субботний рабочий день не считается сокращенным. Однако работодатели смогут самостоятельно уменьшить его продолжительность. При этом вторник, 31 декабря стал нерабочим благодаря переносу выходного с 7 января.

Таким образом россияне смогут отдыхать 11 дней, 29 декабря - 8 января.

Ранее в Минтруде заявили, что регионы вправе установить нерабочий день 28 декабря для сотрудников организаций, расположенных на территориях этих субъектов и финансируемых из их бюджетов.

