Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом
Последняя в 2024 году рабочая неделя с 23 по 28 декабря ожидает россиян. Об этом пишет РИА Новости.
Правительство перенесло рабочий день с понедельника, 30 декабря, на субботу, 28-е. Субботний рабочий день не считается сокращенным. Однако работодатели смогут самостоятельно уменьшить его продолжительность. При этом вторник, 31 декабря стал нерабочим благодаря переносу выходного с 7 января.
Таким образом россияне смогут отдыхать 11 дней, 29 декабря - 8 января.
Ранее в Минтруде заявили, что регионы вправе установить нерабочий день 28 декабря для сотрудников организаций, расположенных на территориях этих субъектов и финансируемых из их бюджетов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru