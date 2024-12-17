Минтруд: Регионы вправе установить нерабочий день 28 декабря
Российские регионы имеют право самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря для сотрудников организаций субъектов, финансируемых из их бюджетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ответ Минтруда на обращение депутата Госдумы Станислава Наумова.
Наумов в ноябре предложил сделать субботу, 28 декабря, выходным днем и таким образом избежать шестидневной рабочей недели.
«Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря... который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов РФ и финансируемых из их бюджетов», — указано в ответе замминистра труда Дмитрия Платыгина.
Также региональные работодатели, не представляющие бюджетные организации, могут предоставить сотрудникам дополнительно оплачиваемый отдых с учетом своих финансовых возможностей. Как указал Минтруд, в своей позиции он учел мнения Минфина и Минэкономразвития.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в конце декабря россиян ожидает три выходных, и 28 декабря гражданам следует отработать полноценно, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru